Брюссель, 18 февраля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Центробанк Евросоюза (ЕЦБ) призывает банки Еврозоны «быть готовыми» к Brexit к марту текущего года, 18 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«ЕЦБ ожидает, что банки решат все оставшиеся проблемы к марту этого года», — заявил глава надзорного ведомства ЕЦБ Андреа Энриа в Брюсселе.

Энриа отметил, что большинство «разрешительных процедур» для банков, переехавших из Лондона в еврозону, уже завершены или будут завершены в ближайшие недели.

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