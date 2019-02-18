Ереван, 18 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала предварительные данные по выборам в органы местного самоуправления, которые прошли 17 февраля в общинах Армении. В голосовании приняли участие 58,47% избирателей.

Facebook.com Рафик Андреасян

17 февраля в 20 общинах Гегаркуникской, Котайкской, Араратской, Вайоцдзорской, Ширакской, Арагацотнской, Армавирской, Тавушской и Лорийской областях выбирали руководителей общин.

В 14 из 24 общин выборы были очередными, а в 10 — досрочными.

Из семи представителей правящей партии «Гражданский договор», которые, правда, принимали участие в выборах как самовыдвиженцы, одержали победу лишь двое. В остальных общинах победили беспартийные кандидаты.

Интересная ситуация сложилась в селе Урцадзор, где победу одержал Рафик Андреасян, который до смены власти в Армении в мае 2018 года был главой села. После политических изменений в Армении, группа жителей трех сел укрупненной общины Урцадзор длительное время проводила акции протеста перед зданием муниципалитета, требуя отставки Рафика Андресяна. Он подал в отставку 10 октября 2018 года. С призывом к его отставке выступил тогда также губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

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