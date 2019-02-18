Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Свыше трех миллионов кубометров снега и льда было вывезено из дворов и улиц Санкт-Петербурга с начала зимы, сообщает 18 февраля муниципальный комитет по благоустройству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вывозит снег

Коммунальные и дорожные службы отмечают, что эти цифры уже превысили показатели зимы 2017−2018 годов, а годом раньше было вывезено не более 1,7 млн кубометров.

«С начала зимнего сезона собрано свыше 3 миллионов кубометров снега. Для сравнения: за всю зиму 2017−2018 дорожники вывезли 2,5 миллиона кубометров снега, годом ранее — 1,7 миллиона кубометров», — указано в сообщении комитета.

По мнению муниципальных властей, на данный момент очищенными от снега можно считать до 80% улиц и дорог города.

Как сообщало ИА REGNUM, за февраль 2019 года в Санкт-Петербурге отмечены случаи травм и гибели людей от падения с крыш снега и наледи.