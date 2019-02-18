Рим, 18 февраля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Власти Рима планируют открыть для публики место убийства римского императора Гая Юлия Цезаря, 18 февраля передает агентство Associated Press.

Карл Теодор фон Пилоти. Убийство Цезаря. 1865

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, к концу 2021 года руины древних построек на площади Ларго-ди-Торре-Арджентина в центре итальянской столицы будут приспособлены для посещений и оборудованы пешеходными дорожками.

Комплекс руин включает каменный постамент из курии Помпея, на котором Цезарь был убит сенаторами-заговорщиками в 44 году до нашей эры.

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