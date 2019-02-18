Уфа, 18 февраля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Грузовой самолет Ил-76 из Китая во время приземления в аэропорту Уфы не смог с первого раза выпустить заднюю правую стойку. Об этом сообщил руководитель госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов в ходе оперативного совещания.

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Причем инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сегодня.

«Самолет Ил-76, летевший в Уфу из китайского Шэньяна с грузом на борту, не смог выпустить заднюю правую стойку шасси», — рассказал Мухаметьянов. Он добавил, что после необходимых действий, предпринятых экипажем судна, стойку удалось выпустить и самолет благополучно приземлился.

На борту в момент происшествия находились девять членов экипажа. Никто из них не пострадал. Международный аэропорт Уфа продолжил работать в штатном режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине января выполнявший рейс Москва — Уфа аэробус А-321 дважды совершал вынужденную посадку в Екатеринбурге. Приземлиться в столице Башкирии удалось лишь спустя почти сутки после вылета из Москвы.

Самолету помешали приземлиться сложные метеоусловия, и борт был отправлен в аэропорт «Кольцово». На время пребывания в Екатеринбурге пассажиров разместили в гостинице.

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