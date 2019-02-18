Каракас, 18 февраля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы намерены доставить 20 тысяч наборов гуманитарной помощи для венесуэльцев, которые застряли в колумбийском городе Кукута, еще перед тем, как через Кукуту должны начаться поставки американской якобы гуманитарной помощи в саму Венесуэлу. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил министр связи Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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По словам министра, гуманитарный груз для венесуэльцев в колумбийскую Кукуту будет доставлен 22 и 23 февраля. Раздача гуманитарной помощи будет происходить во время концерта «Руки прочь от Венесуэлы», который венесуэльские власти собираются организовать на мосту имени Симона Боливара на границе двух стран с привлечением национальных и зарубежных артистов.

Кроме того, на границу с Колумбией в районе Кукуты будут доставлены врачи для оказания медицинской помощи детям, которые проживают вместе с мигрировавшими в Кукуту венесуэльцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская марионетка Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы по указанию из США, на 23 февраля объявил начало поступления гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику. Законные власти Венесуэлы отказываются принимать эту помощь