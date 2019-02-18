Ла-Пас, 18 февраля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 12 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Боливии, сообщает портал Interaccion.

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Авария произошла сегодня на трассе между населёнными пунктами Оруро и Потоси на западе страны. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика.

Сообщается, что ситуация на дороге была осложнена из-за густого тумана. В то же время возможной причиной аварии названо превышение скорости водителем одного из транспортных средств.