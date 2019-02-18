Севастополь, 18 февраля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» завершил ремонт в Севастополе и вышел в Чёрное море для практической проверки отремонтированных механизмов, сообщает 18 февраля пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Боевой противолодочный корабль «Североморск»

Напомним, с 10 января 2019 года БПК «Североморск» находился в межпоходовом ремонте в главной базе Черноморского флота.

Ранее БПК Северного флота «Североморск» выполнял задачи дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море, обеспечивая «безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей».

За время дальнего похода экипаж корабля принял участие в российско-пакистанских противопиратских морских учениях «Аравийский муссон-2018» в Индийском океане.