Анкара, 18 февраля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военный блок НАТО особо не возражает против того, чтобы Анкара закупила у Российской Федерации зенитно-ракетные комплексы С-400, а вот США постоянно просят этого не делать. Об этом турецкий лидер заявил сегодня, 18 февраля, выступая в городе Бурдур.

Syria.mil.ru Зенитно-ракетный комплекс С-400

«Нас всё время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться? Вы никаких шагов не предприняли. А мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем», — сказал Эрдоган.

Он также напомнил, что у Греции, которая является членом военного блока НАТО, есть ЗРК С-300, однако этой стране «никто ничего не говорит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что Турция уже заключила сделку с Россией на поставку С-400 и этого не изменить. При этом власти США, которые постоянно просят Турцию не покупать С-400 у России, не хотят идти туркам навстречу в сделке по покупке Анкарой американских ЗРК Patriot.