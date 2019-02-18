Мадрид, 18 февраля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Четыре опроса общественного мнения выявили абсолютно разные прогнозы относительно будущего результата на предварительных выборах в Испании, 18 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По результатам исследований поллстеров GAD3, Gesop, Metroscopia и NCReport, в новом парламенте будут представлены социалисты, консервативная «Народная партия», правоцентристы из «Сьюдаданос», левые «Подемос» и правые «Вокс».

Однако число мест, которые разные опросы отдают каждой отдельной партии, может различаться в несколько раз — например, правым «Вокс» поллстеры предрекают от 16 до 46 мест в парламенте Испании.

Читайте также: Премьер-министр Испании объявил о досрочных парламентских выборах