Саратов, 18 февраля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В Саратовской области участок трассы Сызрань — Саратов — Волгоград был закрыт для движения грузового и общественного транспорта из-за сильного ветра и метели. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба федерального управления автодорог «Большая Волга» Росавтодор.

ИА REGNUM Метель

Участок федеральной дороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 47-го по 140-й километр закрыт для движения грузовых и маршрутных транспортных средств в связи с сильным ветром и низовой метелью.

Автолюбителей также просят воздержаться от поездок в этом направлении вплоть до улучшения погодных условий.

Ограничение будет действовать как минимум до утра 19 февраля.