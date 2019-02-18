Скопье, 18 февраля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Полиция Северной Македонии арестовала участников банды «передельщиков» оружия, 18 февраля передает агентство Associated Press.

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Аресты производились в Скопье, Тетово и Куманово. В ходе обысков изъяты 16 пистолетов, автоматическая винтовка и боеприпасы различных калибров.

Мастерская банды по переделке оружия находилась в Скопье. Преступники изготовляли огнестрельное оружие из небоевого, в том числе из сигнальных пистолетов.

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