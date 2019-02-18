Москва, 18 февраля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — это чрезвычайная ситуация для российской экономики. Об этом Кудрин написал сегодня, 18 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин отметил, что в СМИ и соцсетях пишут, что он якобы поручился за Калви, однако глава Счетной палаты это отрицает. Тем не менее он обратил внимание, что арест Калви идет вразрез с требованием президента России Владимира Путина не арестовывать по экономическим составам преступления.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — написал Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также пять его партнеров были арестованы в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей.

По версии следствия, Калви и его партнеры по фонду убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном. Согласно этому соглашению, фонд вместо возврата долга «Восточному» передавал 59,9% акций компании International Financial Technology Group. При этом акции данной компании были оценены в 3 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей.