Сент-Луис, США, 18 февраля, 2019, 20:43 — ИА Регнум.

Michael Miller Владимир Тарасенко

15 февраля, пятница: Тарасенко набрал очки в десятой встрече кряду, установив личный рекорд.

Продолжительная результативная серия россиянина в очередной раз помогла «Сент-Луису» одержать победу.

15 февраля «Сент-Луис» в гостевой встрече против «Аризоны» показали высший пилотаж и оставили соперника без забитой шайбы. Россиянин Владимир Тарасенко, обретший второе дыхание, судя по последним его выступлениям, оформил две шайбы в ворота команды из солнечного Глендейла и продлил свою результативную серию до 10 матчей, которая продолжается до сих пор.

Счёт был быстро открыт подопечными Тарасенко по команде, когда на четвертой минуте встречи защитник Джоэль Эдмундсон вкатился вглубь сопернической зоны. Джейден Шварц поспособствовал забитой шайбе защитника, исполнив филигранную передачу Джоэлю на ход — 1:0. Позднее Тарасенко пытался взять игру на себя, несколько раз стараясь в одиночку пройти оборону соперника, но игроки «Аризоны» были бдительны. Позднее во второй половине периода, а именно на 16-й минуте Владимир Тарасенко отличился своей первой заброшенной шайбой в матче. Россиянин разогнал атаку, перехватив шайбу на чужой половине льда, а потом, после череды передач, удачно подставил клюшку под траекторию летящего каучукового блина — 2:0, Тарасенко записал на свой счёт гол. Во втором периоде команда из штата Миссури увеличила своё преимущество в счёте. В конце периода, когда подопечные Крэйга Берюбе находились в численном большинстве, Владимир Тарасенко снова дал о себе знать. Брэйден Шенн сместил на себя натиск обороны «Койотис» и выдал передачу на россиянина, который метко бросил шайбу в дальний угол ворот соперника — 3:0, преимущество «Блюз» стало разгромным. В середине третьей 20-минутки Роберт Бортуццо поставил жирную точку в итоговом счёте встречи, забросив очередную шайбу в ворота «койотов». Защитник мощно зарядил шайбу от синей линии, вратарь не был готов к такому броску — 4:0. Владимир Тарасенко в победной для «Блюз» игре против «Койотис» отметился дублем и стал первой звездой встречи. В последних 10 встречах на счету россиянина целых 16 (9+7) очков.

«По правде говоря, я перестал считать голы и очки ещё в начале сезона. Стараюсь просто получать удовольствие от игры. Не собираюсь лгать, приятно, что удалось продлить результативную серию. Чувствую себя гораздо лучше, когда удаётся помочь команде добиться победы», — цитирует слова Владимира Тарасенко официальный инсайдер НХЛ.

17 февраля, воскресенье: Тарасенко преодолел барьер в 400 очков за карьеру в НХЛ.

Россиянин отметился тремя результативными баллами во встрече с «Миннесотой».

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко поспособствовал разгромной победе своей команды над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. По окончанию матча на счету уроженца Новосибирска оказалось 3 результативных балла, благодаря которым он открыл новое достижение в своей карьере.

Хозяева льда «Миннесота Уайлд» активно начали игру, но пропустить шайбу им всё же было суждено первыми. Удаление американца Джордана Гринвея, который в прошлогодней олимпиаде запомнился грубой игрой в матче против сборной России, привело к успешному розыгрышу большинства в исполнении «Блюз». Владимир Тарасенко вовремя выкатился на свободный фланг, где получил шайбу и точным броском шайбы забросил гол — 1:0. В конце периода в схожих тонах «Сент-Луис» увеличил своё преимущество. Экс-игрок «Баффало» Маркус Фолиньо допустил нарушение и был удален в штрафной бокс на две минуты, но полностью своё наказание он не отбыл. Уже через минуту Маркус с опечаленным видом выходил из штрафного бокса, ведь в ворота «Уайлд» была заброшена шайба. «Блюзмены» расписали красивую комбинацию, которую завершил Райан О’Райлли метким броском в дальний угол ворот соперника — 2:0, Тарасенко записал на свой счёт голевую. Во второй 20-минутке «Блюз» дважды отметились заброшенными шайбами и установили окончательный счёт встречи — 4:0. Сперва молодой защитник Винс Данн прошил сетку ворот Девана Дубника, выстрелив шайбу в «мертвую» зону для голкипера. Затем, на 32-й минуте Владимир Тарасенко отметился диспетчерскими способностями, исполнив точную голевую передачу на Брейдена Шенна, который разобрался с вратарём при выходе один в одного. Владимир снова стал первой звездой встречи, во многом благодаря 3 (1+2) баллам результативности в своем активе. Таким образом, 27-летний россиянин преодолел отметку в 400 очков за карьеру в лиге. Для этого достижения Тарасенко потребовалось 478 матчей, в которых он забросил 204 шайбы и отдал 197 голевых передач. Также, воспитанник новосибирской «Сибири» вышел на седьмое место в истории «Сент-Луис Блюз» по количеству заброшенных шайб, сравнявшись в этом показателе с Паволом Демитрой. Впереди Тарасенко в списке идут Дэвид Бэкес (206), Кит Ткачак (208), Гарри Ангел (292), Берни Федерико (352) и Бретт Халл (527 голов).

Отметим, что эта победа стала для «блюзменов» 10-й кряду и повторила рекорд 2002 года. На данный момент «Сент-Луис» поднялся на 15 место в общем зачёте лиги и имеет в своём активе 67 очков.