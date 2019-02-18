Вашингтон, 18 февраля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своей речи обратится к военным Венесуэлы с призывом перейти на сторону самопровозглашённого главы республики Хуана Гуайдо. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как говорится в распространённом сообщении, Вашингтону известно, где находятся сбережения высокопоставленных военных чиновников Венесуэлы и членов их семей, и потому у военного руководства страны есть лишь один выбор — «стремиться к демократии ради своего будущего, либо потерять всё, что они имеют».

Сообщается также, что глава Белого дома намерен призвать венесуэльских военных и силы безопасности открыть путь для поставок гуманитарной помощи в республику.

Уточняется, что выступление Доналдьа Трампа состоится сегодня в 16:00 по времени Флориды (в полночь по московскому времени).

Напомним, на минувшей неделе министерство финансов США сообщило о введении санкции в отношении министра нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, главы государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо. Также под санкции Вашингтона попали руководители Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции Венесуэлы.