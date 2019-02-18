Йошкар-Ола, 18 февраля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В Марий Эл дан старт Международному году языков коренных народов мира. В торжественном мероприятии, которое прошло в Марийском национальном театре драмы имени М. Шкетана, принял участие глава региона Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

mari-el.gov.ru Международный год языков коренных народов торжественно открыт в Марий Эл

В регионе изучению и популяризации марийского языка уделяется особое внимание, финансирование из республиканского бюджета на издание книг и учебной литературы на языке края с каждым годом увеличивается. Так, в 2017 году на эти цели было выделено 800 тыс. рублей, в 2018 году направлено 1,4 млн рублей, в 2019 объем средств по этому направлению вырастет до 4 млн рублей — их передадут на книгоиздание и обеспечение образовательных организаций учебниками с учетом этнокультурных и языковых потребностей обучающихся.

Евстифеев отметил, что открытие Международного года языков коренных народов на территории Марий Эл проходит в преддверии Международного дня родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля.

«Сохранение добрососедских отношений между представителями различных религиозных конфессий и национальностей, проживающих на марийской земле — это один из приоритетных вопросов работы правительства Марий Эл», — подчеркнул глава республики и напомнил, что заявка региона заняла четвертое место среди 69 субъектов РФ в конкурсе Федерального агентства по делам национальностей на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов на 2019 год.

В Марий Эл, уточнил Евстифеев, проживает в согласии около 50 различных народов. В частности, это русские, марийцы, татары, мордва, чуваши, украинцы, армяне, белорусы, узбеки, азербайджанцы, немцы, молдаване, грузины, башкиры, чеченцы, таджики, евреи, цыгане, аварцы, казахи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов мира. Официальное открытие тематического года в России состоится в Ханты-Мансийске в марте.

В конце января в РФ учрежден специальный фонд, призванный способствовать восстановлению и сохранению языков коренных народов. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, в 2019 году в России планируется сделать акцент на подготовке учебников и программ для малочисленных коренных народов севера Сибири и Дальнего Востока.