Дамаск, 18 февраля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Двое жителей сирийского селения Шайзар в северной части провинции Хама погибли от миномётного обстрела боевиков, сообщает 18 февраля государственное телевидение Сирии.

Mil.ru Самодельный миномет

По информации сирийского телевидения, кроме двоих погибших еще несколько жителей этого поселения ранены.

«Двое мирных жителей Шайзара на севере провинции Хама погибли и несколько человек были ранены в результате миномётного удара террористов по селению», — сообщает сирийский телеканал.

Напомним, расположенные рядом с демилитаризованной зоной «Идлиб» поселения подвергаются обстрелам боевиков практически ежедневно. Там регулярно погибают и получают ранения как сирийские военные так и мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в зоне «Идлиб» была одним из центральных вопросов трехсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции, прошедшей несколько дней назад в Сочи.