Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что Лондон и Токио готовы к «быстрой сделке» о свободной торговле после Brexit, 18 февраля передает агентство Reuters.

Chatham House Лиам Фокс

«Мои японские коллеги очень хотят заключить сделку. Они надеются, что такое соглашение может быть заключено довольно быстро», — сообщил Фокс журналистам в Тель-Авиве.

В настоящий момент Фокс находится в Израиле, где ведет переговоры о торговом соглашении израильского правительства с Великобританией после её выхода из ЕС.

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