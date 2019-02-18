Москва, 18 февраля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Механизм, позволяющий наделять садоводческие товарищества статусом населённых пунктов, намерены обсудить в комитете Госдумы по собственности. Речь идёт о тех товариществах, где люди живут постоянно, с регистрацией.

Kiprianos Садоводческое товарищество

Вступивший в силу в 2019 году закон о садоводстве и огородничестве дал право прописываться «на дачах».

«Это только первый шаг. Уже сейчас многие садоводческие товарищества по факту являются населенными пунктами, которые при этом не наделены никаким статусом. Нужно обсуждать стратегию развития законодательного регулирования этой важнейшей для нашей страны сферы», — считает глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

При разработке механизма законодателям предстоит ответить на ряд вопросов, среди них — нужно ли будет таким населенным пунктам соответствовать всем требованиям по наличию социальной инфраструктуры, как обеспечивать медпомощь и образование.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о продлении «дачной амнистии» находится на рассмотрении Госдумы. Срок устанавливается до 1 марта 2020 года, таким образом, продлевается на год. Если закон не будет принят, с марта 2019 года людям придется регистрировать свои права на недвижимость в общем порядке, с массой бюрократических процедур и уплатой госпошлин.