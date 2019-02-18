Брюссель, 18 февраля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверяет, что президент США Дональд Трамп пообещал не вводить пошлины на ввоз в Соединенные Штаты автомобилей из Евросоюза, 18 февраля передает агентство Reuters.

European Parliament Жан-Клод Юнкер

«Трамп дал мне слово, что пока никаких тарифов на автомобили не будет. Я рассматриваю это обязательство как то, на что можно положиться», — сообщил Юнкер журналистам в Брюсселе.

Однако Юнкер отметил, что Еврокомиссия готова «немедленно» отреагировать в случае, если правительство США всё-таки введёт пошлины на автомобили из ЕС.

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