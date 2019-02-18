Москва, 19 февраля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, Госдума во втором, основном, чтении обсудит правительственный законопроект о паллиативной помощи, сообщает ИА REGNUM. Инициатива была существенно доработана, учтены позиции не только профильных министерств и ведомств, предложения депутатов, но и инициативы экспертов.

В больнице

Понятие

Вводится понятие паллиативной медицинской помощи. Под ним понимается комплекс мероприятий, в том числе медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, которые направлены на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан. Речь идет, в частности, об избавлении от боли и облегчении тяжелых проявлений заболевания, в том числе с помощью наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Ко второму чтению понятие такой помощи уточнено. Так, паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, направленные на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей.

Боль

Парламентарии уточняют формулировку нормы, касающуюся обезболивания. Ко второму чтению предложена формулировка «облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами».

«Здесь фразеология подразумевает и медицинские показатели, и адекватность боли, и клинические рекомендации. Эта редакция полностью поддержана специалистами хосписов, паллиативных отделений», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

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И на дому

Согласно поправкам, паллиативную помощь можно будет получить не только в стационаре, но и в условиях дневного стационара и даже на дому.

«При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он уточнил, что речь идет о дыхательных аппаратах, отсасывателях, расточниках.

Ранее говорилось также об экстерриториальном принципе оказания паллиативной помощи, чтобы больной мог получить помощь по месту его фактического пребывания, а не регистрации.

Виды паллиативной помощи

Предлагается паллиативную медицинскую помощь подразделить на паллиативную первичную медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную специализированную медицинскую помощь.

По мнению профильного комитета, таким образом планируется реализовать систему доплат фельдшерам за помощь паллиативному пациенту параллельно с их работой в рамках ОМС.

Кто оказывает помощь

Оказанием паллиативной помощи должны заниматься медицинские работники, прошедшие обучение по оказанию такой помощи, считают в Госдуме. Поправка, поддержанная профильным комитетом Госдумы, позволит активно развивать в медицинских образовательных учреждениях отдельное направление подготовки врачей паллиативной помощи.

«Это очень важная задача, поскольку специфика оказания паллиативной помощи предусматривает владение не только медицинскими, но и психологическими знаниями. Врач паллиативной помощи должен уметь поставить диагноз, знать, как бороться с болью, уметь правильно общаться с неизлечимо больными пациентами и членами их семей», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Цена

К 2022 году программа долговременного ухода, оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи будет значительно расширена, сообщил 11 февраля министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме.

«Программа долговременного ухода, оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи, безусловно, требует расширения и более качественного предоставления социальных услуг. Это уже будут субсидии регионам в размере 2 млрд рублей ежегодно», — заявил Топилин.

Закон ждут

Регионами пока что не выявлено около половины потенциальных пациентов, которые могли бы пользоваться программами паллиативной помощи. Глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что система мониторинга, которая собирает информационную базу по всем пациентам страны по регионам и в которой в настоящее время зафиксировано 340 тыс. пациентов, ведётся с 2018 года.

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«Расчётный показатель на сегодняшний день примерно 730 тыс. пациентов. У нас заполнено чуть больше 340 тыс., то есть примерно в два раза у нас ещё есть люфт, ресурс, который пока не выявлен регионами, и наша задача — помочь регионам выявлять, в том числе в домах инвалидов, в организациях социальной защиты, где иногда недовыявляются эти пациенты», — заявила Скворцова в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

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