Киев, 18 февраля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Министр культуры Украины Евгений Нищук разрешил украинской греко-католической церкви (УГКЦ) 7 апреля провести литургию в Софийском соборе Киева.

Paweł «pbm» Szubert Собор Святой Софии в Киеве

Соответствующую информацию УГКЦ обнародовала сегодня, 18 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хочу поделиться с вами большой радостью. На нашу просьбу на этой неделе я получил сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, 7 апреля, на праздник Благовещения, мы сможем отслужить Божественную Литургию в соборе Святой Софии в Киеве. Поэтому всех вас я сердечно приглашаю присоединиться к этому событию», — заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Напомним, что греко-католики принимают активное участие в создании новой «Православной церкви Украины». В частности, Шевчук присутствовал в Софийском соборе на интронизации «предстоятеля» ПЦУ Епифания Думенко.

В комментариях прессе глава УГКЦ заявлял, что ни одна церковь не может единолично претендовать на Софийский собор, поскольку этот храм «является местом встречи всех потомков софийской Киевской Церкви».

«Мало нашей святыне было осквернения раскольниками. Мало было святой киевской земле ряженых поганых под управлением кукловода Турчинова. Так нас решили еще и в 16 век вернуть, когда иноверцы едва не погубили Православие на нашей земле. Поистине, в бесовское время живем», — прокомментировал ситуацию политолог Михаил Павлив.

ИА REGNUM отмечает, что здание собора святой Софии в Киеве — часть Национального заповедника «София Киевская», внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения, кроме особых случаев, например, празднований Дня независимости.