Порт-о-Пренс, 18 февраля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Полиция Гаити сообщает об аресте группы вооруженных людей из Соединенных Штатов, 18 февраля передает агентство Reuters.

brian.ch Автоматическая винтовка

По сообщению местных властей, в группу из восьми человек, арестованных вечером 17 февраля, входили несколько граждан США, один серб и один житель Гаити.

У арестованных были изъяты автоматические винтовки, пистолеты, дроны и средства спутниковой радиосвязи.

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