Лондон, 18 февраля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал противостояние британских и испанских военных кораблей в спорном Гибралтаре, 18 февраля передает агентство Reuters.

Maurice Chédel Гибралтар

«Мы всегда будем там для защиты наших суверенных интересов и защиты национальных интересов Британии», — заявил Уильямсон в парламенте Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 февраля испанский военный корабль попытался запретить стоянку коммерческих судов в британской части Гибралтара, однако был оттеснен кораблями ВМФ Великобритании.

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