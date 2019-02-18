Балтийск, Калининградская область, 18 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В Балтийском городском округе 21 жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На рабочем совещании в администрации сегодня, 18 февраля, обсудили возможности муниципального жилого фонда и строительства новых домов по программе для переселения жильцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балтийского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что при этом Калининградская область — один из двух субъектов РФ, досрочно завершивших программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. С 2013 по 2015 годы в регионе расселили 2 859 человек из 1 089 жилых помещений. Общий объем затраченных средств по государственной программе составил 1млрд 486 млн рублей.

В 2019 году стартует федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До 2024 года включительно планируется переселить людей из жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года.