Москва, 18 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В Москве проводится доследственная проверка по факту травмирования ребёнка в результате обрушения лепнины с фасада дома. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

«17 февраля с фасада дома, расположенного по Ленинградскому проспекту, произошло незначительное обрушение лепнины, в результате чего у десятилетней девочки диагностирован ушиб», — говорится в сообщении.

Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в результате инцидента у 10-летней девочки диагностировано сотрясение мозга, а также травму ноги получил 4-летний мальчик. Отмечается, что оба ребенка госпитализированы в городскую клиническую больницу №9.

По информации портала News.ru, часть фигурного украшения отвалилась с балкона восьмиэтажного дома 1943 года постройки в Беговом районе. Как сообщается, ремонт фасада этого здания был запланирован на 2042−2044 годы.