Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга подобрало четыре новые площадки для гайд-парков — мест, где можно выйти на митинг (с ограниченным числом участников) без согласования с властями.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь в новогодние дни

Впрочем, после того, как предыдущий губернатор Георгий Полтавченко закрыл гайд-парк на Марсовом поле, аналогичной точки в центре города чиновники так и не предложили.

Сегодня в Петербурге есть лишь четыре такие площадки, и все они расположены на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября.

Как сообщили 18 февраля в Смольном, решение о новых площадках принял лично врио губернатора Александр Беглов. В дополнение к уже имеющимся четырем локациям он выбрал парк «Екатерингоф» у станции метро «Нарвская» и Парк им. 9 января, вдали от станций подземки в Кировском районе, между проспектом Стачек и проспектом Маршала Говорова.

Кроме того, Беглов также предложил Пионерский парк, откуда ближе добраться до КАДа, чем до любой станции метро, а также площадь Ленина у Финляндского вокзала (обе точки — в Калининском районе), за которую в прошлом году безуспешно бились митингующие против повышения пенсионного возраста.

Напомним, 6 февраля 2019 года городской парламент поддержал законопроект Смольного, который должен увеличить число площадок для митингов, но одновременно вводит мораторий на проведение акций на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00. Оппозиционные фракции сочли это фактическим запретом на шествия.

Заметим, еще несколько дней назад Смольный отказал организаторам Марша памяти Бориса Немцова в согласовании всех маршрутов в центре города, лишь к 18 февраля, после «обеспокоенности», выраженной главой Совета по правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым, удалось договориться о шествии и митинге на площади Ленина у Финляндского вокзала.

Между тем Смольный явно допускает некоторые исключения из неписанных правил о запрете любых шествий по историческому центру, так как 17 февраля там состоялся «Крестный ход православной молодежи» с перекрытием набережной канала Грибоедова.

Добавим, в упомянутом законопроекте по-прежнему не предусмотрено создание единого интернет-реестра всех заявок на гайд-парки. Между тем в Петербурге систематически отказывают в согласовании митингов именно потому, что якобы какая-то другая заявка была подана на то же место и время днем или часом ранее.