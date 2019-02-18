Киев, 18 февраля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) «настоятельно» рекомендует Украине продолжать «более глубокие» структурные реформы для достижения устойчивого экономического роста

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Соответствующее заявление сделала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 февраля.

«Я подчеркнула настоятельную необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, и продолжать более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни граждан на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Напомним, что на форуме в Давосе в январе Лагард заявила практически то же самое по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«Я подтвердила, что МВФ готов и впредь поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ… Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более стремительному росту, который необходим для повышения уровня жизни граждан», — заявила тогда директор-распорядитель Фонда.

В конце 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долларов. 21 декабря 2018 года Киев получил первый транш в 1,4 млрд долларов. Стороны договорились, что решения о следующих траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.

Политический эксперт Александра Решмедилова в своем комментарии констатирует, что МВФ в принципе не особо волнует, что творится на Украине.

«Государственный долг и гарантированный долг Украины вышел на уровень угрозы национальной безопасности, на каждого украинца приходится по 50 тысяч гривен долга. МВФ не интересует ситуация в Украине, главное для них — вернуть одолженные средства. МВФ намеренно загоняет Украину в долговую яму, чтобы в дальнейшем диктовать свои условия. В то время как Украине необходимо отстаивать свои требования, которые будут соответствовать национальным интересам», — отметила политолог.