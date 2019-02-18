Бишкек, 18 февраля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. За двое суток в республиканскую инфекционную больницу Киргизии обратился 31 человек с подозрением на заражение корью. У 23 из них диагноз подтвердился, и их госпитализировали, пишет «24.kg».

DVIDSHUB

По данным министерства здравоохранения, на прошлой неделе всего за день в инфекционную больницу попали 7 человек с признаками заражения корью. В итоге 6 из них были госпитализированы.

Отмечается, что в общей сложности сейчас в республиканской клинической инфекционной больнице Киргизии проходят курс лечения от кори 82 киргизстанца.

ИА REGNUM напоминает, что по информации минздрава, в январе 2019 года в Киргизии зарегистрировано 319 случаев заболевания корью. А в 2018 году корью заболели 1 005 киргизстанцев. При этом 80% заболевших — дети в возрасте до пяти лет.

Согласно данным республиканского центра иммунопрофилактики, в течение 2017 года на территории Киргизии было зафиксировано лишь 5 случаев заражения корью. А пик заболеваемости корью в республике приходился на 2014 — 2015 годы, когда от этой болезни пострадали более 20 000 человек.

В минздраве отмечают, что в последнее время в Киргизии всё активнее развивается антипрививочное движение. Причем среди отказников есть как религиозные граждане, так и те, кто не желает вакцинировать детей по иным причинам. В итоге дети всё чаще подвергаются риску заражения опасными вирусными инфекциями.

Читайте также: Более 2500 киргизстанцев отказались от прививок из-за религии