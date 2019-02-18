Рига, 18 февраля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Министр финансов Латвии Янис Реирс выступит завтра, 19 февраля, с сообщением на заседании правительства об использовании прибалтийской республикой денег, выделенных из фондов Европейского союза, сообщает латвийская газета «Сегодня».

Егор Журавлёв Латвийские железные дороги

По данным минфина, Латвия на момент 1 января 2019 года заключила инвестиционные соглашения на сумму 3,2 млрд евро, то есть освоила 70% из доступных 4,2 млрд евро от ЕС.

По оценке Европейской комиссии, существует риск не успеть освоить полученные средства для запланированной электрификации сети железных дорог. Установленный срок — конец 2023 года, однако ответственная за выполнение государственная компания Latvijas Dzelzceļš — LDz (латвийские железные дороги) еще не подвела итоги конкурса на проектирование и закупку.

Из оценок минфина также следует, что «сохраняется риск потери» 17,5 млн евро из Европейского фонда регионального развития, предназначенных для увеличения энергоэффективности зданий. По данным на 1 января 2019 года, Латвия выполнила только 43% задания.

«Минимальный риск» потерять 11,8 млн евро, по данным минфина, существует в сфере среды и развития территорий, так как средства по 41 проекту остаются неиспользованными вовремя.