Киев, 18 февраля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Результаты выполнения соглашения об ассоциации Украины и ЕС к настоящему моменту являются ощутимыми, а выгоды от этого документа — заметными, заявляют в правительстве Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Об этом во время презентации отчета о выполнении Соглашения об ассоциации в 2018 году заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 февраля.

«По сравнению с 2017 годом прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году вырос на 11% и составил 52%. Постепенно выполняются задачи соглашения, которые были не выполнены в предыдущие годы. Как следствие, суммарный результат выполнения соглашения существенно возрастает и сейчас составляет 42% от запланированных задач от начала его выполнения», — отметила, в частности, вице-премьер-министр.

По данным отчета, наибольшего прогресса Украина достигла в таких направлениях, как предпринимательство, сельское хозяйство, уменьшение технических барьеров в торговле, социальная политика и трудовые отношения, финансовый сектор и энергетика. Наименее удачно происходит выполнение обязательств перед ЕС по таким направлениям, как образование, обучение и молодежь (выполнено только 13% от запланированного), транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая среда и гражданская защита (22%).

«Недостаточная институциональная способность министерств мешает выполнять задачи Соглашения вовремя и в полном объеме. Наличие значительного сопротивления отдельных групп интересов снижает эффективность прохождения евроинтеграционных законопроектов в парламенте. Также имеет место безответственное отношение части народных избранников к декларируемым их политическими силами намерений движения в ЕС», — отметила она.

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли также заявил, что Киев показал недостаточный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Есть сектора, где прогресс был крайне ограниченным и разочаровывающим, — это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность», — отметил европейский чиновник.

Вместе с тем он подтвердил, что прогресс выполнения соглашения об ассоциации с ЕС составил 52%.

ИА REGNUM напоминает, что Украина в 2017 году сделала лишь 41% от запланированного по имплементации «ассоциации» с ЕС. В начале 2018 года Кабинет министров совместно с Верховной радой разработали и одобрили дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2018−2019 гг. Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.

В середине февраля Мингарелли заявил, что граждане Украины плохо ознакомлены с положениями Соглашения об ассоциации и властями мало что делается для улучшения ситуации.

«Мы считаем, что было бы очень важно обеспечить лучшую связь и коммуникации для того, чтобы знали положения настоящего соглашения… Мы видим, что почти для большинства украинцев это соглашение не является репрезентативным, скажем, таким, с которым они были бы хорошо осведомлены. Мы хотим, чтобы реализация соглашения об ассоциации с ЕС имела положительное отражение на жизни граждан Украины», — заявил Мингарелли.