Таруса, Калужская область, 18 февраля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Калужской области 29-летнему жителю Тарусского района за убийство и поджог судом назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

Как сообщил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц, следствием и судом установлено, что 20 ноября 2017 года обвиняемый находился в доме 50-летнего жителя Тарусы. На протяжении двух дней там находилась компания, которая вместе с хозяином дома употребляла спиртное.

На второй день обвиняемый обнаружил, что у него и его знакомой отсутствуют мобильные телефоны. Мужчина стал предъявлять претензии хозяину дома, который сначала все отрицал, но позже, когда телефоны были найдены под кроватью и в шкафу в разобранном виде и без сим-карт, извинился. На этой почве возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил хозяина дома. От полученных повреждений хозяин дома скончался.

С целью сокрытия следов преступления обвиняемый поджег дом. В результате пожара пострадали стены, крыша и окна веранды. Ущерб оценили более чем в 100 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее уже был судим за кражи, грабеж, угон автомобиля и применение насилия в отношении полицейского.