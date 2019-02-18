Ярославль, 18 февраля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего бывшего начальника исправительной колонии № 1 Ярославля Дмитрия Николаева. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

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Ярославская ИК-1 получила известность после публикации видео пыток осужденного Евгения Макарова. В рамках возбужденного дела было задержано более десяти сотрудников колонии, причастных к избиениям.

«Арестованные сотрудники ИК-1 на допросах рассказали что, в июне 2017 года именно начальник колонии Николаев и его заместитель «дали добро» на проведение «воспитательной» работы с Евгением Макаровым. После избиения сотрудники колонии передали им видеозапись пыток Макарова, как отчет о проделанной работе. Руководство колонии не просто было в курсе произошедшего, а исходя из показаний сотрудников ФСИН, имеющихся в распоряжении следствия и защиты потерпевших, именно руководители колонии санкционировали пытки», — говорится в сообщении фонда «Общественный вердикт».

В региональном следственном комитете корреспонденту ИА REGNUM не смогли что-либо сказать по этому поводу, так как расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СКР. В УФСИН также не стали комментировать ситуацию. Известно, что на данный момент Николаев не является начальником колонии, однако продолжает работать в системе исполнения наказаний.