Израиль обидел Польшу, крымских татар — учебник по истории: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Сирии возможна совместная операция Турции, России и Ирана;
- В Москве прокомментировали призыв Трампа «вернуть» боевиков;
- Премьера Польши оскорбила речь Нетаньяху;
- Китай взял за основу российский танк «Армата»;
- Крымские татары требуют изъять из школ учебник по истории.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1180.