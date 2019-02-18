Вашингтон, 18 февраля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. 17 февраля генерал-лейтенант ВС США Пол Лакамера заявил, что Соединенные Штаты никогда не будут поддерживать какие-либо сирийские силы, связанные с правительством в Дамаске.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Пол Лакамера является командующим Inherent Resolve, операцией сил международной коалиции, которая ведет борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. На этот пост он был назначен в сентябре 2018 года.

На вопрос журналистов, продолжится ли поддержка сирийских курдов, если они присоединятся к Асаду, Пол Лакамера ответил отрицательно. По словам генерала, отношения с США будут тут же разорваны, как только курды пойдут на союз с «режимом Асада» или с Россией.

В настоящее время на фоне решения о выводе американских войск из Сирии политическое крыло Сирийских демократических сил — Сирийский демократический совет ведет переговоры с Дамаском с целью политического урегулирования ситуации по сирийским курдам.

Также Пол Лакамера сказал, что США будут обучать и вооружать СДС до тех пор, «пока они остаются нашими партнерами».