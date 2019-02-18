Симферополь, 18 февраля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России предоставит более 110 млрд рублей субсидии Крыму и Севастополю в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономическое развитие полуострова до 2022 года. Об этом 18 февраля сообщил руководитель дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Деньги федеральной целевой программы доводятся регионам в начале каждого года, поэтому регионы гарантировано могут планировать свою работу на год вперёд. В 2019 году Севастополь получает 18,99 миллиарда рублей, а Крым — 91,86 миллиарда рублей, что позволяет им вести все необходимые работы на объектах программы», — отметил Никитченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования. На сегодняшний день в РК на стадии реализации находятся 222 объекта, в Севастополе — 118.

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