Бухарест, 19 февраля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. В чем специфика нынешней внешнеполитической стези, выбранной для себя Румынией, и почему сами румыны зачастую воспринимают ее как «ненормальную», рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Denoel Paris Николае Чаушеску. Будапешт.1989

«Деспотия» румынского социалистического лидера Николае Чаушеску в 1970—1980-х годах, столь одиозная по словам позднейших историков, все-таки позволяла стране вести довольно гибкую внешнюю политику, будучи на дружеской ноге и с Вашингтоном, и с Пекином, которые на тот момент противостояли социалистическому содружеству Восточной Европы под руководством СССР.

Нынешняя «эпоха свободы и демократии» твердо поставила Румынию в строй евроатлантистов. Совершенно четко отразил это в недавнем выступлении президент страны Клаус Йоханнес, назвав «укрепление нашей позиции в НАТО» главной целью как его, так и Румынии в целом. Отсюда понятны и позиции, занятые Румынией по отношению к России — и осуждение «оккупации Крыма», и продвижение членства Украины в НАТО разделяются всеми политическими силами в Румынии, несмотря на то, что Румыния выражала недовольство в ситуации с правами румынского нацменьшинства на Украине. Тем не менее создавшаяся ситуация не воспринимается самим населением Румынии как здоровая или окончательная, особенно это касается тех, кто считает себя приверженцем социал-демократических идеалов. Но могут ли современные Россия и Румыния найти точки дружеского соприкосновения?

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