Рим, 18 февраля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В понедельник, 18 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что в ближайшие две недели Евросоюз может ввести в отношении России новые санкции. Решение, по ее словам, будет единогласным.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Кроме того, Могерини сделала ряд заявлений в отношении санкционного режима в целом. Так, аккредитованные в Брюсселе журналисты услышали, что Москва, оказывается, не соблюдает Минские соглашения. Санкции в течение всех пяти лет утверждаются коллективно, и это свидетельствует о единстве ЕС, сказала Могерини. Наконец, Евросоюз, по ее словам, воспринимает санкции как временную меру и отменит их, как только увидит «позитивные шаги» со стороны России, но пока что видит шаги в противоположном направлении; санкции могут быть сняты, но время для этого еще не пришло.

Опровергнуть заявления верховного представителя нетрудно. Москва не может нарушать Минские соглашения, потому что является их гарантом, а не стороной. Никакого единства в ЕС по вопросу о санкциях никогда не было, нет его и сейчас, достаточно послушать итальянских земляков Могерини — хотя голосуют, действительно, единогласно. Никакие «шаги в позитивном направлении» нынешнюю администрацию ЕС не волнуют, они не интересуются ситуацией в Донбассе и не вводят санкций в отношении виновника проблемы — Киева, потому что Донбасс — это лишь повод ввести антироссийские санкции по просьбе старших заокеанских братьев.

Чтобы понять, когда же наступит «подходящее» время для снятия санкций, следует учитывать несколько обстоятельств.

26 мая состоятся выборы в Европарламент, после чего сменится состав Еврокомиссии. Учитывая электоральные прогнозы по ЕС в целом и Италии в особенности, у Федерики Могерини нет ни одного шанса продолжить карьеру на прежнем уровне. Выдвинувшая ее в 2014 году в Еврокомиссию Демократическая партия за эти пять лет потеряла половину рейтинга и утратила власть. Европейские выборы в Италии выиграет оппонент демократов Маттео Сальвини, который постарается получить для своей страны один из экономических постов в Еврокомиссии.

После смены власти в ЕС, которая будет, судя по данным социологов, не формальной, а реальной (по прогнозам, дуумвират правящих партий теряет большинство в новом составе парламента), договариваться придется уже с другими людьми. Пример той же Италии показывает, что это может оказаться ничуть не проще. Лидеры правительства Сальвини, Луиджи Ди Майо и Джузеппе Конте говорят о вредности санкций и голосуют за их продление. Потому, что в условиях конфликта с нынешним Брюсселем отношения с США становятся для Рима еще более важными, чем прежде.

Момент принятия решения о том, что «подходящее» для снятия санкций время наступило, будет гораздо больше зависеть от Вашингтона, от отношений США и Евросоюза, от наличия или отсутствия желания новой власти ЕС вести собственную политику. Сейчас Евросоюз, скорее, изображает политику, нежели ведет ее, достаточно посмотреть на «визит» европарламентариев в Венесуэлу. Конфликты с США могут усилить желание принимать решения самостоятельно. Одновременно с этим Евросоюз вступает в период внутренней битвы между сторонниками еще большей унификации и сторонниками национальных суверенитетов — битвы с непредсказуемыми последствиями.

А вот от чего момент принятия решения о прекращении санкций не зависит совсем, так это от ситуации в Донбассе — и еще от Федерики Могерини.