Иерусалим, 19 февраля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Варшавская конференция по Ближнему Востоку с участием 70 стран, созванная по инициативе США и Польши, показала необычный расклад сил. Что сулит Ирану потепление арабо-израильских отношений, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

По словам министра иностранных дел Омана Юсуфа Алауи, Варшавская конференция открыла собой новую эру. Действительно, в отличие от предыдущих крупных конференций, на этой не звучали призывы и требования к Израилю сперва создать палестинское государство, а затем переходить ко всем остальным вопросам. На повестке дня стояли обсуждения горячих точек на Ближнем Востоке и роли Ирана в разгоревшихся конфликтах.

Собравшиеся на конференцию представителю арабских стран в основном разделяют позицию США и Израиля по Ирану, можно даже сказать, что Иран, благодаря своим амбициям в регионе, занял в умах его арабских соседей место, ранее принадлежавшее Израилю. Теперь, «выстроившись клином» за США, арабские представители в едином порыве выразили озабоченность политикой Тегерана. Но долго ли продлится теплое чувство, которым вдруг прониклись арабские страны к Израилю?

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