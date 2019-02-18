Москва, 18 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В Совфеде обсуждают законодательное регулирование сервисов доставки готовой еды, а также услуг «кофе с собой». Аргумент — риски для потребителя.

(сс) Tamara Bellis На обед

«Мы видим, как стремительно растут услуги доставки готовой еды, обедов, отдельных блюд, десертов и так далее. Этот сектор законодательство практически не регулирует, а значит, потребительские риски в сфере быстрого питания гораздо выше. Сюда же можно отнести услугу «кофе с собой», — отметил в соцсети Facebook первый зампред комитета Совфеда по экономполитике Вячеслав Тимченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, направленных на законодательное урегулирование сферы транспортных услуг — агрегаторов такси, а также торговых агрегаторов.

Широко востребованы услуги сервисов типа Яндекс. Еда, Delivery Club и прочее.