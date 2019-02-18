Обнинск, Калужская область, 18 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Перспективы комплексного развития первого наукограда России — Обнинска. стали предметом разговора сегодня, 18 февраля на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Мэр Обнинска Владислав Шапша выступил на заседании кабинета министров области.

По словам, мэра Обнинска Владислава Шапши, в 2018 году в эксплуатацию введено более 149 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный ввод жилья за всю историю города. Объем промышленного производства в Обнинске за год достиг 63 млрд рублей, объем инвестиций в основной капитал — 8,2 млрд рублей. Муниципальный бюджет исполнен по доходам в объеме 3 млрд 883 млн рублей. Собственные доходы на 5,7% превысили уровень 2017 года, налоговые — на 10,4%. Неуклонно растет число жителей. Уровень безработицы составил 0,3%.

В числе приоритетных для Обнинска направлений 2019 года Владислав Шапша назвал дальнейшую работу по сохранению статуса наукограда страны и открытию новых инновационных предприятий, расширению сети образовательных учреждений и ликвидации дефицита мест в ясельных группах детских садов. В ближайшее время предстоит продолжить создание комфортной городской среды и реализацию проекта «Умный город».

Губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что в настоящее время Обнинск находится в самом привлекательном для жизни и реализации инвестиционных проектов месте.

«Горожане стали более спокойно себя ощущать по сравнению с предыдущими годами. Итоги социологических опросов показывают, что количество тех людей, которых устраивает сегодняшняя ситуация, в Обнинске повышается», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Губернатор поблагодарил администрацию Обнинска за активное, в 2018 году развитие территории города и хозяйственной инфраструктуры, подчеркнув, что. необходимо усилить меры поддержки бизнеса, активизировать строительство жилья, развивать научный потенциал и подготовку высококвалифицированных кадров для уже открывшихся и вновь создаваемых предприятий новой экономики.