Москва, 18 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Инициатива крымских татар, потребовавших изъять из школ учебник по истории Крыма, выглядит глупо и бессмысленно. Лидеры крымских татар, как сохранившие лояльность Украине, так и поддержавшие возвращение Крыма России, традиционно придерживаются трактовки, согласно которой выселение крымских татар в 1944 году было немотивированным и противоправным шагом. Естественно, любые упоминания о сотрудничестве представителей этого нацменьшинства с оккупантами воспринимаются ими в штыки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Принятые в России законы, присваивающие им статус «репрессированного народа», делают такую позицию в том числе и материально выгодной. Хотя факты массового сотрудничества крымско-татарского населения с оккупантами документально подтверждены как советской, так и немецкой стороной. Но если не упоминать об этих фактах, тогда действия руководства СССР вскоре после освобождения Крыма, когда немцы могли в любой момент перейти в контрнаступление, а в тылу РККА активно действовала их агентура и недобитые банды коллаборационистов, выглядят и вовсе глупыми и бессмысленными.

«Зачем в разгар войны отвлекать войска, столь нужные железнодорожные составы, обезлюживать регион накануне сезона сельхозработ и создавать проблемы администрации на местах, в которые выселяли татар? Неужели у Сталина в тот момент не было более важных дел? Или, может быть, нужно было поступить в соответствии с советскими законами и отправить значительную часть крымских татар в лагеря за измену Родине», — задается вопросом эксперт.

Конечно же, массовые депортации — болезненная тема, но СССР не первым прибег к ней в ходе той войны, а уж тем более в истории. В тех же США по итогам войны за независимость переселили в Канаду по разным оценкам до 40% населения, сохранявшего лояльность британской короне. А из Канады, соответственно, переселили значительную часть французского населения. А лояльность крымских татар российским властям всегда была довольно низкой, и в Крымскую войну, и в Гражданскую войну.

«Так что, если считаться обидами, всем нам нужно друг на друга обижаться. Но это не является основанием для того, чтобы искажать историю. В конце концов, в учебнике наверняка написано и о тех представителях крымских татар, которые храбро сражались на стороне СССР, и о власовцах, и о страданиях крымских татар при высылке», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову. В обращении говорится, что учебник по истории Крыма для десятых классов, написанный профессором МГУ Сергеем Юрченко, должен быть изъят из всех школьных и публичных библиотек региона.

Читайте также: Крымские татары призвали изъять из школ учебник по истории региона