Ярославль, 18 февраля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Ярославль потратит 395 тысяч рублей на мероприятия, посвященные 25-летию муниципалитета (городской думы). Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по законности муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выделением бюджетных денег на празднование возмутился депутат Дмитрий Петровский.

«Я знаю, что у нас тяжелый напряженный бюджет. Думаю, большинству жителей Ярославля все равно, что муниципалитету исполнилось 25 лет. Я считаю, что тратить 400 тысяч рублей на развлечение группы людей нецелесообразно», — сказал депутат Дмитрий Петровский.

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов сказал, что деньги пойдут на представительские мероприятия: съемки фильма о юбилее, сувенирную продукцию, приглашение гостей из других регионов.

Впрочем, был упомянут и банкет. Интересно, что никаких документов по данному вопросу в повестке дня комиссии не опубликовано. Да и сам вопрос называется «О проведении официальных мероприятий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг бюджета Ярославля достиг уровня собственных доходов (7 млрд рублей). В результате в бюджете на 2019 год оказались не заложены средства на текущий и капитальный ремонт школ и детских садов.