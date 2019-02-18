Москва, 18 февраля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по региональной политике намерен добиться бесконкурсного и безвозмездного предоставления участков коренным народам и их общинам для осуществления традиционного рыболовства и охоты, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Александр Борисов. В ожидании морского зверя.Из жизни новоземельских ненцев. 1896

«Мы приступаем к обсуждению этих инициатив по бесконкурсному и безвозмездному предоставлению участков коренным народам и их общинам для осуществления традиционного рыболовства и охоты. Надеемся на поддержку наших инициатив по восстановлению ранее существовавших норм, имеющих большое социальное значение», — заявила член комитета Госдумы по региональной политике Татьяна Гоголева в ходе заседания круглого стола.

Комитет предлагает внести изменения в законы «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Лесной кодекс.

При этом парламентарий отметила, что сейчас в Земельном кодексе законодательно во многом урегулированы вопросы предоставления участков для традиционной хозяйственной деятельности.

«Теперь необходима деятельность на местах: совместно с коренными народами приступить к оформлению земельных прав, помочь поставить земельные участки на кадастровый учет», — указала она.

Депутат напомнила, что ряд коренных народов — коряки и эвенки, ненцы и долганы в 2005—2006 гг. лишились собственных национальных территориальных образований — автономных округов — их объединили с другими субъектами РФ, и, как следствие, произошло умаление прав этих народов, в том числе возникли трудности, связанные с оформлением документов по ведению традиционного природопользования. Сформировался определенный миф о браконьерстве среди коренных народов, обеспокоена Гоголева.