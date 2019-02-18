Москва, 18 февраля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют провести реконструкцию города Троицка, входящего в состав Троицкого административного округа столицы. В предстоящие пять лет построят и реконструируют пять улиц общей длиной 12 километров, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

memyselfaneye Ремонт дороги

«Этот проект остро необходим с учетом масштабной жилищной застройки города и высокой динамики прироста населения. Его реализация позволит не допустить перегрузки улично-дорожной сети Троицка и организовать удобную схему движения общественного транспорта», — заявил он.

Жители Троицка получат две магистральные улицы районного назначения и дополнительные выезды на Калужское шоссе. Так, Октябрьский проспект продлят и с юга, и с севера. Также построят магистральную улицу длиной около 5,5 километров от деревни Ботаково до южной окраины улицы Академика Черенкова. Планируется обустройство тротуаров, установка освещения и видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве продолжается активное строительство жилья. Спрос на его приобретение увеличился почти в два раза.