Калуга, 18 февраля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Калуге в центральном отделении почтовой связи в продаже появились марки с дополненной реальностью, посвящённые белому журавлю (стерху). Как сообщила 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, художественная марка выпущена в рамках серии «Выпуск по программе «Европа».

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Марка с дополненной реальностью, посвящённые белому журавлю (стерху).

Благодаря специальному приложению mARka, которое можно скачать в App Store и Google Play, при наведении камеры мобильного устройства (смартфона или планшета) на почтовую марку изображение «оживает». Белый журавль, перекликаясь с птенцом, взлетает и кружится над водой, в то время как диктор рассказывает об уникальности вида.

«Стерх, или белый журавль — вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерх гнездится исключительно на территории нашей страны. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными, а также Красной книги России», — сказала Ольга Строк .

Напомним, марка со стерхом — третья из серии марок с дополненной реальностью: первая марка была посвящена конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Сочи, а вторая — с изображением Снегурочки — была выпущена к 2019 году.