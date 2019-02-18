Москва, 18 февраля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В рамках реализации национальных проектов Минэкономразвития намерено уходить от макроэкономики в микроэкономику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Во время дискуссии задавалось очень много острых вопросов. Главный вывод, который из сегодняшней дискуссии можно вынести, что нужно уходить от макроэкономики, уходить в микроэкономику, уходить на то, как конкретные нацпроекты, конкретные действия властей становится конкретным улучшением жизни людей в сельской местности, в городах, в моногородах», — сказал Орешкин.

В рамках разговора о реализации национальных проектов обсуждались изменения жизни в разных типах населенных пунктов.

«Главный принцип — это отход от макроэкономики, с которой у нас более-менее все неплохо, к микроэкономике, к конкретным действиям во благо конкретных людей», — заявил министр.