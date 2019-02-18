Москва, 18 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Наращивание военного присутствия Великобритании в Арктике вполне оправданно. Это происходит в свете глобального потепления, облегчающего судоходство на данном направлении, а также развития нефтегазовых проектов на арктическом шельфе. Стратегическое значение Скандинавского полуострова только возрастает, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

«Норвегия имеет важное значение для контроля над Северным морским путём, например, можно вспомнить, что именно с этой территории авиация и флот Третьего рейха атаковали арктические конвои, причём порой настолько успешно, что заставляли союзников почти на год прервать снабжение СССР по ленд-лизу этим маршрутом в самый тяжелый период войны. Поэтому вполне естественно выглядит рост военной активности Великобритании в данном регионе», — пояснил эксперт.

Планы оккупации Норвегии Великобритания вынашивала ещё в 1940 году, но Гитлер тогда нанёс упреждающий удар, и самый мощный на тот момент в мире британский флот вместе с морской пехотой не смогли его остановить. Выбивать немцев из Норвегии потом пришлось в том числе и Красной Армии. Так что, по мнению эксперта, тысяча дополнительных британских морпехов тут вряд ли серьёзно изменит баланс сил.

«Возобновление патрулирования Арктического региона британской противолодочной авиацией тоже мало повлияет на деятельность российских подлодок. В конце концов, в эпоху спутников-шпионов и разветвлённой сети гидролокационных буёв есть много других способов обнаружить подлодку, а против лодки, идущей подо льдом у самолёта нет аргументов», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что военное присутствие Великобритании в Арктическом регионе будет наращиваться.

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