Махачкала, 18 февраля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Руководство Республики Дагестан в минувшем 2018 году не смогло освоить порядка 10 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию целевых программ. Эти средства были обратно возвращены в государственную казну. Новость об этом в начале февраля разместили ряд СМИ и интернет-порталов. Глава региона Владимир Васильев в интервью телеканалу РБК подтвердил факт неосвоения 10 млрд рублей и назвал причины данной ситуации.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Во-первых, как подчеркнул Васильев, в регионе удалось собрать на 3 млрд рублей больше налогов, нежели в 2017 году. Во-вторых, в Дагестан вернули свои активы ряд бизнесменов. Только один из них принёс в казну республики в виде налогов 1,9 млрд рублей, которые ранее перечислялись в бюджет другого субъекта России. Наконец, в-третьих, удалось сэкономить средства при повторном проведении государственных торгов. Таким образом, например, при строительстве одного из мостов удалось снизить стоимость объекта на 500 млн рублей — с 1,5 до 1 млрд рублей.

«Удивительно, но выиграл (торги) тот же подрядчик, который строит. И теперь строить будет на полмиллиарда дешевле. Такие торги у нас были не только по мостам», — заявил глава Дагестана.

Читайте также: Жителей Дагестана научили платить налоги

Напомним, в конце ноября руководитель управления налоговой службы Дагестана Газинур Апсалямов доложил, что за 10 месяцев 2018 года в бюджет республики поступило 21,4 млрд рублей налоговых доходов. Сумма сборов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 2,1 млрд рублей или на 7,7%.

Говоря о возвращении бизнеса в Дагестан, Владимир Васильев, вероятно, прежде всего имел ввиду члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова. В начале ноября политик заявил о готовности сенатора перерегистрировать свой бизнес в Дагестан. С капитала предпринимателя, по его словам, в республику ежегодно в виде налогов будет поступать до 5 млрд рублей.

Читайте также: Васильев: сенатор Керимов готов перерегистрировать бизнес в Дагестан