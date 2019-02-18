Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Высказывания Максима Орешкина полностью соответствуют официальной позиции правительства, но с точки зрения экономической реальности выглядят необоснованно оптимистическими, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 18 февраля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления министра экономического развития о перспективе укрепления рубля.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Как сообщалось ранее, Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что волатильность рубля будет краткосрочной, а в долгосрочной перспективе российская валюта будет плавно укрепляться. Кроме того, министр ответил на вопрос, в какой валюте следует хранить сбережения: по его мнению, это должны быть рубли.

«В части того, в какой валюте следует хранить свои сбережения, Орешкин совершенно прав. Это стандартная теория: хранить средства нужно в той валюте, в которой вы собираетесь их тратить.

Что касается тезиса о плавном укреплении курса рубля, то он вполне соответствует официальной позиции правительства, но нет уверенности в том, что он соответствует реальности.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что через 5−10 лет экономика России будет переживать «мощную гравитацию» и притягивать лучшие умы из России и из-за рубежа. Таким образом, он изобрел новый термин. Если такая гравитация действительно будет, то курс рубля, конечно, укрепится.

Но это ничем не обоснованный оптимизм. Экономический кризис углубляется, технологическое отставание растет. Долгосрочные перспективы рубля слабы. Даже по официальным данным, инфляция в России на 2−3% выше, чем в западных странах. Курс как минимум будет снижаться на этот показатель», — отметил Юрий Ичкитидзе.